بوراك أوزجيفيت يهاجم صحفياً بشدة بسبب إنتقاده لزوجته فهرية أفجين

ميرنا وليد - بيروت - شنّ الممثل التركي ​بوراك أوزجيفيت​ هجوماً شديداً على صحفي إنتقد زوجته الممثلة التركية ​فهرية أفجين​ وذلك بعد قيام الأخيرة بنشر صورة لها مع إبنهما كاران وهي خارج المنزل، متهمًا إياها بأنها تغامر بصحة الطفل في ظل الظروف الصعبة نتيجة انتشار ​فيروس كورونا​.

وقال أوزجيفيت له:"هل كنت معها أثناء التصوير؟ أو هل علمت بهوية الشخص الذي التقط لها الصور؟ أين كان طفلنا آنذاك؟ أين التقطت تلك الصور؟ هل تعلم؟".

وأضاف: "ما علاقتك بنا؟ ألا تغامر بنفسك وصحة أقربائك عندما تذهب إلى مقر عملك؟".

وأكمل: "لا تتدخل فيما لا يعنيك، نعرف كيف نهتم بأنفسنا ولن تهمك صحة طفلنا أكثر منا، هذا تطفل واضح على حياتنا الشخصية ولن نسمح به".

وواصل رده: "أصور الآن مشاهد إضافية من مسلسلي المؤسس عثمان، لمَ لم تهاجمني؟ أو فقط فهرية من تقهرك؟".

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