يسرا: عادل إمام أنقذني من الموت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية يسرا، عن الأزمات الصحية الشديدة التي تعرضت لها خلال حياتها، وكيف أنقذها الفنان الكبير عادل إمام، من الموت.

يسرا، قالت خلال لقائها ببرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية: “صوتي راح وأنا بمثل فيلم (رسالة للوالي) مع عادل إمام، في بداية التسعينيات وعندما خضعت للفحص الطبي تبين وجود جلطة في الأحبال الصوتية ، وفضلت 3 شهور لا أتكلم.. اللي أنقذ حياتي عادل إمام عندما نصحني بأحد الأطباء في الخارج.. وشى كان منتفخ بسبب الكورتوزون والناس كانت فاكرة أنى عاملة عملية تجميل”.

وأضافت: “هذا الطبيب أنقذ حياتي ثلاث مرات والزعيم له الفضل في ذلك..قعدت 3 شهور في فرنسا وأنا بتعالج من سرطان في الدم كان سيصل إلى المخ ..كنت بين الحياة والموت بجد.. والحمد الله”.

كما علقت على تحول ابنة الفنان هشام سليم، ابن شقيق زوجها إلى ذكر، مؤكدة أنها دعمته في تحوله، وتابعت: “مواجهة هشام وابنه نور يعد من أرقى المشاهد في تعامل الأب مع أبنه..ودي أمور هرمونية مرتبطة بيد الله وحده”.