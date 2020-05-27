بدء العد العكسي لمفاجأة محمد هنيدي وأسيل عمران

بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وفي زمن الكورونا تأخذ البرامج شكلاً مختلفاً عن المعتاد، برامج الألعاب والترفيه وضيوفها يتواصلون عن بعد، والمواهب التي اكتشفها الناس عن أنفسهم، يختبرونها أمام الجمهور ضمن برنامجي “مين يكون؟” و”صنع في البيت”، اللذين يُعرضان على MBC1 و”MBC العراق” اعتباراً من الخميس 28 أيار/مايو.

تنافس لاكتشف “مين يكون” النجم؟ ضمن أجواء الألعاب والترفيه، ينطلق برنامج “مين يكون” مع سهى نويلاتي، وهو الصيغة العربية لبرنامج Incognito الذي يعتمد على استضافة المشاهير وهم متنكرين، وسيكون المطلوب من المتسابقين تخمين هوية النجم المتخفي من خلال MBC1 و”MBC العراق”. ويتقاسم المشتركون المبلغ الذي تمكنوا من تحقيقه عند اكتشاف اسم الضيف. وفي هذا الإطار، يجتمع ثلاثة مشتركين من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية افتراضياً من خلف الشاشات، ضمن حلقات تمتزج فيها المسابقات مع الدردشة مع مقدمة البرنامج. ولن تكون المهمة بالسهولة المتوقعة، فالضيف سيكون متخفياً، كما سيتم تغيير صوته تقنياً، وسيجيب على أسئلة المشتركين الثلاثة، حيث يطرح كل مشترك سؤاله ضمن خمس جولات متتالية، تتيح تخمين هوية نجم الحلقة. ومع كل إجابة خاطئة يتم خصم قيمة معينة من المبلغ الإجمالي الذي سيوزّع على المشتركين في النهاية.

المواهب تصنع أيضاً في البيت

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اكتشاف المواهب يتخذ أسلوباً مختلفاً عن المعتاد ضمن برنامج “صُنع في البيت” (Made in Quarantine)، على MBC1 و”MBC العراق”. هو برنامج ترفيهي اجتماعي فني يتبارى المشتركون فيه من خلال إرسالهم فيديوهات لمواهب أو أعمال قاموا بها مع بداية الحجر المنزلي بعد انتشار وباء الكورونا، للفوز في نهاية كل حلقة بمبلغ مالي. ففي ظل الإقامة المنزلية الجبرية، بات لكل فرد متسعاً من الوقت لاكتشاف مواهبه المخبأة، وتطوير نفسه والعمل عليها، وإظهارها بطريقة مبتكرة. وقد كرّس العديد من الناس خلال هذه الفترة الاستثنائية وقتهم للعمل في خدمة المجتمع ومساعدة الغير، أو من خلال نشر التوعية بين الأفراد. وتضم لجنة تحكيم البرنامج النجم المصري محمد هنيدي، والممثلة والإعلامية السعودية أسيل عمران، فضلاً عن هشام الهويش الذي سيتولى تقديم الحلقات في الوقت نفسه.

يُعرض برنامج “مين يكون؟” على MBC1 و”MBC العراق”، من الخميس إلى الأحد في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية.

يُعرض برنامج “صُنع في البيت” على MBC1 و”MBC العراق”، من الخميس إلى الأحد في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.