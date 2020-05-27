حفيدة رجاء الجداوي تشعل مواقع التواصل برسالة مؤثرة

بعد إعلان إصابة النجمة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، أعربت حفيدتها روضة عن حزنها الشديد وتأثرها بإصابة جدتها.

ونشرت صوراً خاصة جمعتها بها، وأرفقتها بدعاء مؤثر، كتبت فيه: "بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيء فى الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليها بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيها جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، وشافها عافها واعف عنا، واشملها بعطفك ومغفرتك، تولها برحمتك يا أرحم الراحمين يا شافى يا عافي يا مجيب.. الدعوات يا رب".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشور المؤثر من روضة وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن شدة حزنهم على إصابة النجمة المصرية.

يذكر أن النجمة المصرية نقلت إلى المستشفى للحجر الصحي بالإسماعيلية، وأكد مصدر طبي حالتها الصحية مستقرة ولا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس حتى الآن.

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