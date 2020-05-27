القاهرة – لايف ستايل
انتشرت الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تؤكد انفصال الإعلامية مي حلمي عن زوجها الفنان محمد رشاد، حتى وصلت هذه الشائعة إلى طرح سؤال مباشر تم توجيهه لحلمي عبر صندوق الرسائل الخاص بها على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام".
وفي رد مباشر وقاطع من حلمي نفت هذه الشائعات التي ترددت حول انفصالها عن زوجها، ونشرت صورة جمعتهما وكتبت معلقة: "قال إيه يا سامي بيقولوا مين ساب مين ومين راح فين، إيه أمال مين كان بيفتح علبة الكحك وخصوصا الدرج اللي تحت".
ونشرت حلمي بعض الأسئلة والتعليقات والردود التي تلقتها وأجابت عنها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على "إنستغرام".
يذكر أن محمد رشاد، ومي حلمي، كانا قد احتفلا بزفافهما يوم 23 مارس 2019 في سرية تامة، وبعيداً عن وسائل الإعلام، ولم يكشفا عن أي تفاصيل، إلا لبعض الأصدقاء المقربين فقط، وكان الزفاف مفاجأة لجمهورهما، نظرًا لإلغاء حفل الزفاف الأول بسبب مشاكل بين العائلتين قبل ساعات من إقامته.
قد يهمك أيضا:
تعرف علي رسالة من مي حلمي لزوجها
مي حلمي عروس في كواليس "المتزوجون"
كانت هذه تفاصيل خبر مي حلمي توضح حقيقة انفصالها عن محمد رشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.