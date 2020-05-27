مي حلمي توضح حقيقة انفصالها عن محمد رشاد

انتشرت الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تؤكد انفصال الإعلامية مي حلمي عن زوجها الفنان محمد رشاد، حتى وصلت هذه ‏الشائعة إلى طرح سؤال مباشر تم توجيهه لحلمي عبر صندوق الرسائل الخاص بها على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام".‏

وفي رد مباشر وقاطع من حلمي نفت هذه الشائعات التي ترددت حول انفصالها عن زوجها، ونشرت صورة جمعتهما وكتبت ‏معلقة: "قال إيه يا سامي بيقولوا مين ساب مين ومين راح فين، إيه أمال مين كان بيفتح علبة الكحك وخصوصا الدرج اللي تحت".‏

ونشرت حلمي بعض الأسئلة والتعليقات والردود التي تلقتها وأجابت عنها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على "إنستغرام".‏

يذكر أن محمد رشاد، ومي حلمي، كانا قد احتفلا بزفافهما يوم 23 مارس 2019 في سرية تامة، وبعيداً عن ‏وسائل الإعلام، ‏ولم ‏يكشفا ‏عن أي تفاصيل، إلا لبعض الأصدقاء المقربين فقط، وكان الزفاف مفاجأة ‏لجمهورهما، نظرًا لإلغاء حفل الزفاف ‏الأول ‏بسبب مشاكل ‏بين العائلتين قبل ساعات من إقامته. ‏

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