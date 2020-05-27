محمد عبده يتألق في سهرة خاصة بمناسبة عيد الفطر

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"الخليج 365" من بيروت: قدم الفنان محمد عبده سهرة خاصة أمتع فيها المشاهدين بمجموعة من أغانيه مساء يوم أمس الثلاثاء عبر منصة شاهد vip، كما حل ضيفًا على برنامج “معيدين معكم” على قناة MBC 1.
وقال عبده خلال حواره مع الإعلامي علي العلياني في “معيدين معكم” إن فترة العزل المنزلي بالنسبة له كانت “رب ضارة نافعة” لأن الأولاد والعائلة كانوا فرحين بجلوسه الدائم في المنزل.
وأضاف مازحًا: “ما بقي بيجامة ولا ثوب ما لبسناه، وأولادي طلعوا 10 حاسبهم 9 طلعوا 10 كل يوم أعد فيهم”. وأكمل حامداً الله على نعمة أنه جالس في المنزل وسط أهله، ويأكل ويشرب بشكل جيد، لكن هناك من لا يملكون هذه النعم.
وأحيا فنان العرب الحفل الغنائي في تمام الساعة الـ11 من مساء أمس الثلاثاء والذي يعد الحفل الثاني من حفلات عيد الفطر المبارك بعد حفل ماجد المهندس من تنظيم روتانا.
وقبل الحفل، أعلن عبد الرحمن نجل الفنان محمد عبده إصابة والده بالاكتئاب نتيجة تواجده بالمنزل طوال فترة الحظر الذي استمر لنحو 3 أشهر حتى الآن.
وعبر حسابه على موقع تويتر، قال عبد الرحمن محمد عبده : “اللي يسأل عن بابا محمد.. هذه أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد، وعنده اكتئاب خفيف”، كما طلب من جمهوره إرسال رسائل مفرحة له عندما يتواصل معهم عبر حفله على منصة شاهد vip.
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