الليلة.. يارا تحيي حفلا غنائيا اون لاين

تستعد المطربة يارا لاحياء حفلا غنائيا أون لاين بدون جمهور، مساء اليوم، الأربعاء، وذلك على مسرح المجاز بالشارقة، ضمن حفلات عيد الفطر.

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ومن المقرر أن تقدم يارا خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل مع جمهوره ومحبيه، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيها القديمة.

ويذكر أن كانت طرحت يارا في يناير الماضي، أغنية جديدة بعنوان "ارتكبت"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على طريقة الـ"Lyrics clip"، و هى من كلمات وألحان يوم، وتوزيع جيزو.