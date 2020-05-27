نبيلة عبيد: خضعنا للحجر أثناء تصوير "سكر زيادة".. ورامز جلال خدعني

شاركت الفنانة المصرية نبيلة عبيد في مارثون رمضان الدرامي 2020 بمسلسل "سكر زيادة" للمخرج وائل إحسان، حاولت في هذا العمل اكتشاف قدرتها على تقديم الكوميديا، كما ظهرت في برنامج "رامز مجنون رسمي" وكانت ضحية لمقلب رامز جلال هذا العام.



”الخليج 365” التقت الفنانة نبيلة عبيد للحديث عن كواليس تصوير مسلسل "سكر زيادة "في بيروت في ظل انتشار فيروس كورونا، و تعاونها الأول مع الفنانة نادية الجندي، وموقفها من رامز جلال. وإلى نص الحوار..



كم استغرق تصوير مسلسل "سكر زيادة"؟

تم تصوير أحداث المسلسل بالكامل في بيروت داخل استديو تم تجهيزه بشكل رائع، واستغرق التصوير 3 أشهر ونصف الشهر، وهو بالمناسبة وقت طبيعي جدا لمسلسل مكون من 30 حلقة، لكن شاءت الظروف أن يظهر فيروس كورونا قبل الانتهاء من تصوير مشاهد الختام، واجبرنا على الإقامة في الفندق لمدة 10 أيام وبعد ذلك عدنا لاستئناف التصوير.

وكيف كان التصوير في ظل فيروس كورونا؟

بصراحة شديدة، الشركة المنتجة وفرت كل شيء لضمان سلامة فريق العمل، مثل تعقيم الاستديو والتطهير المستمر، والحقيقة أن وزير الصحة في لبنان بذل مجهودا كبيرا لاحتواء الأزمة، وأخبرتني صديقتي هناك أنه لا توجد إصابات وسوف تعود الحياة إلى بيروت قريبا.

ما أسباب حماسك للمشاركة في عمل كوميدي؟

أردت تغيير جلدي وتقديم دور لم أقدمه من قبل، وعندما قرأت سيناريو المسلسل أعجبني جدا، خصوصا أننى أقدم دور أم خفيفة الظل وعاشقة للحياة لكنها تواجه ظروفا صعبة مع ابنها الذي يجبرها على التنازل عن شركتها.

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وكيف كان التعاون مع الفنانة نادية الجندي؟

قصة وجود خلاف بينى وبين نادية الجندي ليست حقيقية، والسبب وجود منافسة بيننا في السينما، وبعض الأشخاص حاولوا الوقيعة بيننا. وكنت سعيدة بالتعاون معها في مسلسل سكر زيادة، وكانت كواليس التصوير رائعة.

ما سر ظهور عدد كبير من النجوم ضيوف الشرف؟

أن يظهر نجوم لهم قاعدة جماهيرية كضيوف شرف في المسلسل مقصود، وصاحب الفكرة هو المخرج وائل إحسان، لذا ظهر في المسلسل أحمد السقا وصبري فواز وروجينا ولقاء الخميسي، و كان من المقرر أن تشارك نانسي عجرم وحمدي الميرغنى لكن بسبب كورونا لم يشاركا في العمل.

ما شعورك تجاه ظهورك في برنامج "رامز مجنون رسمي"؟

بصراحة لو كنت أعلم تفاصيل البرنامج كنت اعتذرت لأننى أخاف من المفاجآت جدا، ولا أحب القلق، فقد تم خداعي وأبلغوني أن البرنامج مع أروى، وعندما ذهبت اكتشفت أنه مقلب رامز جلال.

هل توترت علاقتك بالفنان رامز جلال؟

لا. هو إنسان لطيف جدا وتعامل معي بشكل مختلف عن كل الضيوف، شعرت أنه يقدرني ويقدر تاريخي لذا اختصر فقرات في البرنامج من أجلي، وعندما شاهدت حلقات البرنامج توجهت له بالشكر.



