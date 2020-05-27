وسام حنا لـ إليسا وسهام الشعشاع: " الله يسامحكن على كمية الوجع"

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الممثل اللبناني ​وسام حنا​ التهنئة للفنانة اللبنانية ​إليسا​ والشاعرة ​سهام الشعشاع​، بعد اصدار اغنية "​قهوة الماضي​".

وكتب وسام على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "وبدي باركلك و بارك ل اليسا على قهوة الماضي . وجع و جمال وفن و احساس بنفس الوقت . الله يوفقكن و كمان يسامحكن على كمية الوجع".

الأغنية من كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم، توزيع كميل الخوري، ميكس إدوار مونييه، تسجيل وتنفيذ إستديو هادي شرارة، ومهندس صوت إيلي بربر.

وقد تصدّرت الأغنية حين طرحها الترند عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

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