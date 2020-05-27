رجاء الجداوي من مستشفى عزل كورونا: أطمع في دعوات الطيبين

بصوت خافت وإجهاد شديد تحدثت الفنانة المصرية رجاء الجداوي لـ"الخليج 365" من داخل مستشفى العزل للمصابين بكورونا، بمحافظة الإسماعيلية قائلة: "في فمي جهاز لقياس درجة الحرارة، ولا أستطيع الكلام بسبب حالتي الصحية، ولكن حمدا لله على كل شيء".

وأضافت الفنانة رجاء الجداوي: "أطمح في دعوات المحبين والطيبين، وأتمنى أن يلتزم كل المواطنين بالإجراءات الاحترازية تفاديا لخطر الإصابة من فيروس كورونا، لأن الوقاية خير من العلاج".

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر أكد أن حالة رجاء الجداوي مستقرة، وأنها لا تحتاج للحجز في غرفة الرعاية المركزة أو جهاز تنفس صناعيا وتوقع أن تتماثل للشقاء قريبا.

يذكر أن أميرة مختار نجلة الفنانة رجاء الجداوي فوجئت مساء الأحد الماضي بارتفاع درجة حرارة والدتها بشكل كبير، وأثبتت التحاليل إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيدـ19" وعلى أثر ذلك تم حجزها في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

Advertisements

ولدت "نجاة على حسن الجداوي" الشهيرة باسم رجاء الجداوي في 6 سبتمبر 1938 بمدينة الإسماعيلية ثم انتقلت إلي العاصمة المصرية القاهرة، وعملت عارضة أزياء، وفازت بلقب ملكة جمال مصر عام 1958.

ودفعها حب الفن للعمل بالتمثيل وشاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية على شاشة السينما والتليفزيون مثل"دعاء الكروان" أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، و"عصابة حمادة وتوتو" بطولة عادل إمام، و"زائر الفجر" و"إشاعة حب"، ويعد مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي آخر أعمالها الفنية.

تزوجت الفنانة رجاء الجداوي من حارس مرمى منتخب مصر الأسبق "حسن مختار" عام 1970 وانجبت أبنتها "أميرة".



