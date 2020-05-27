شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثالث من المسلسل الألمانى المنتظر Dark فى 27 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس أول تريلر لـ الموسم الثالث والأخير من مسلسل Dark، الذى سيعرض فى 27 يونيو المقبل، على أن يحتوى على 6 حلقات، تصل مدة كل منها إلى حوالى الساعة، على أن يدور الموسم الجديد حول جوناس الذى يجد نفسه في نسخة مغايرة من مدينة ويندن، ويكتشف أن آدم ليس هو الوحيد الذي يتلاعب بالزمان، المكان، ونهاية العالم كي يحقق أهدافه في دائرة لا نهائية من الأسباب والنتائج.

وقد صرح الثنائى يانتجه فريزه مؤلفة العمل و المخرج باران بو أودار عن نهاية المسلسل: "منذ البداية كانت خطتنا أن يكون مسلسل Dark ثلاثية تدور أحداثها حول السفر عبر الزمن، ولقد شعرنا بسعادة كبيرة حين لاقى الموسمين الأول والثاني من المسلسل نجاحاً هائلاً في جميع أنحاء العالم، وفى الموسم الثالث سنجيب عن كل الأسئلة التي تدور بذهن المشاهدين ، ونساعدهم على فك شفرات القصة مع الوقت، سيكون صعباً علينا أن نترك هذه الشخصيات والتي ارتبطنا بها كثيراً، ولكن البداية هي النهاية، والنهاية هي البداية.”

بالإضافة إلى ذلك يصل Dark إلى خاتمته التى ستبهر متابعيه التي تتخطى حواجز الزمان والمكان، وعند وصوله إلى العالم الجديد، حيث يحاول جوناس أن يفهم دور الأداء الذي شهدته مدينة ويندن في تحديد مصيره، بينما الآخرين الذين تركهم في العالم الآخر يبحثون عن وسيلة لكسر الدائرة المتكررة التي لا تقوم الآن بتغيير الزمان فحسب ولكن المكان أيضاً، عالمان، الضوء والظلام، وفي قلب كل هذا تقع قصة حب تراجيدية ذات أبعاد ملحمية.

يعد مسلسل Dark هو أول سلسلة ألمانية أصلية تم إنتاجها لشبكة نتفليكس التليفزيونية، والتى تسرد حقبة 1986، داخل بلدة ألمانية صغيرة ذات ماض مأساوى وغريب تدعى "فيندن"، تشهد حادثة اختفاء مفاجئ لطفلين صغيرين، ما يثير ضجة كبيرة داخلها، يترتب عليه انطلاق أربع عائلات فى رحلة بحث للحصول على إجابات لهذا اللغز الغامض.

Advertisements

المسلسل ينتمي لفئة الدراما والغموض، وهو إنتاج تليفزيون ويدمان وبيرج، ومن إعداد وتأليف باران بو اودار، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، لويس هوفمان، أوليفر ماسوشى، جوردى تريبل، ماجا شون، سباستيان رودولف، اناتول توبمان، مارك واشكى.