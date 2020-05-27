كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 05:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر عصام السقا يتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل صاعد 27 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال الفنان عصام السقا، متصدر على نسبة تصويت عالية اليوم الاربعاء الموافق 27 مايو 2020، كأفضل ممثل صاعد في استفتاء "حيث حصد عدد أصوات يقدر بـ 15205 صوتا، 21.77% وذلك خلال الاسبوع الأول من التصويت.

والجدير بالذكر أن الفنان عصام السقا يشارك في مسلسل "فرصة ثانية" و"الاختيار" و''الفتوة" في دراما رمضان 2020، وأشاد الجمهور بأداءه المتميز.

ويجسد الفنان عصام السقا شخصية خالد في مسلسل "فرصة ثانية"، ويقوم بتجسيد أيضًا شخصية البطل الشهيد هرم في مسلسل "الاختيار"، وشخصية أبو ضيف في مسلسل "الفتوة".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان عصام السقا مشاركته في مسلسل "أبو جبل" وقام بتجسيد شخصية أحمد وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولة مسلسل ''أبو جبل" كل من مصطفى شعبان، عصام السقا، حسن حسني، محمود البزاوي، نجلاء بدر، وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، أحمد عمر.