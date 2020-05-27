تعرف على كواليس المشهد الذي تسبب في مشاجرة بين يوسف شاهين وإسماعيل ياسين

كشفت قناة النيل الثقافية المصرية خلال فيلم تسجيلي من إنتاجها عن مشهد شهد مشادة بين الراحلين الفنان إسماعيل ياسين والمخرج يوسف شاهين، وحدث الخلاف بين ياسين وشاهين خلال تصوير أحد مشاهد فيلم "إسماعيل يس في الطيران"، حيث تطور الموقف ما جعل إسماعيل يغادر مكان التصوير، حيث تعود تفاصيل الخلاف إلى أن إسماعيل ياسين كان صائما يوم الخميس وهو ما تصادف مع تصوير المشهد، ومن المعروف عن يوسف شاهين أنه كان يدخن بشراهة، وفي أثناء تصوير مشهد ‏الضرب في الفيلم كان شاهين يقول "هايل يا سمعة.. كمان مرة.. عايز ضرب واقعي" وهو يشرب سيجارة. ‏

ولم يكن يعلم يوسف شاهين أن ياسين صائما، فسأله إسماعيل قائلا: "أنت بتشرب سجاير كتير ليه؟ متوتر؟، ليرد شاهين: "وأتوتر ليه، ‏عادي يعني المشهد ميستاهلش توتر"‏، فأثار رد يوسف شاهين غضب إسماعيل ياسين الذي قال: "دا صحيح لأنك مش مزود فيه حاجة، غير إنك مضايقني، أنا صايم وياريت ‏تحترمني بإنك تطفي السجارة وتعرف قيمة اللي بقدمه"، ثم غادر إسماعيل ياسين البلاتوه، وبعدها علم الفنان محمود المليجي بأحداث ‏الموقف فتدخل للإصلاح بينهما وإنهاء الخلاف، وفقا لموقع "في الفن".‎

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