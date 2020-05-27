في ذكرى ميلاد فاتن حمامة تعرف على عدد زيجاتها

يوافق اليوم 27 مايو، ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي مازالت حاضرة بأعمالها الفنية الخالدة في الأذهان.

ولدت فاتن أحمد حمامة في 27 مايو 1931 في السنبلاوين بمحافظة الدقهلية في مصر وكان والدها أحمد حمامة يعمل موظفا في وزارة التربية المصرية.

وبعد فوزها بمسابقة لجمال الأطفال، أرسل والدها صورتها إلى المخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة لتمثل دورًا في فيلم "يوم سعيد" الذي كان من بطولة الموسيقار محمد عبدالوهاب وكان ذلك أول دور لها في السينما.

ويعود تاريخ فاتن حمامة مع السينما إلى عام 1939، عندما ظهرت على الشاشة للمرة الأولى ولم يتجاوز عمرها 7 سنوات، وفي عام 1946؛ انتقلت فاتن حمامة مع أسرتها الى القاهرة حيث بدأت دراستها في المعهد العالي للتمثيل.

وكانت معظم أفلامها في خمسينيات و ستينيات وأوائل سبعينيات القرن الماضي وتحولت عفوية الأداء التي اشتهرت بها إلى مدرسة فنية دون أن تخضع إلى المعايير التقليدية للبطلة في ذلك الوقت.

حازت فاتن حمامة على العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية الطويلة، منها شهادتا دكتوراه فخرية من الجامعة الأمريكية في القاهرة، والجامعة الأمريكية في بيروت، ومنحها اتحاد الكتاب والنقاد المصري في العام 2000 لقب "نجمة القرن" فى السينما المصرية.

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وخلال مسيرتها الفنية شاركت فاتن حمامة في أكثر من 100 فيلم من أبرزها الأستاذة فاطمة ودعاء الكروان ونهر الحب وإمبراطورية ميم وتوقفت عن التمثيل عام 2000، وكان آخر عمل لها المسلسل التلفزيوني وجه القمر.

وتزوجت فاتن حمامة ثلاث مرات، المرة الأولى من المخرج عزالدين ذو الفقار عام 1947 وتطلق الزوجان بعد سبع سنوات، والثانية من الممثل عمر الشريف عام 1954 وهو زواج استمر لعشرين عامًا بدأ بقبلة وانتهى بسبب نجومية عمر العالمية.

ولها ابنة من عز الدين ذو الفقار هي نادية ذو الفقار وولد من عمر الشريف هو طارق الشريف وتزوجت للمرة الثالثة من الطبيب المصري محمد عبدالوهاب محمود.

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