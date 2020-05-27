وصلة رقص لـ فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة فيفي عبده على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو أثناء قيامها بوصلة رقص أمام منزلها.
وأطلت فيفي عبده بفستان باللون الأسود قصير مكشوف الصدر والكتفين، كما اعتمدت فيفي عبده في ظهورها على الرقص بشعرها المنسدل الأسود.
ومن الناحية الجمالية، كان مكياج فيفي عبده المعتاد الصارخ الذي دائما تظهر به، وكانت وصلة الرقص التي قدمتها فيفي عبده على أغنية ياسمين نيازي "سلامات ياهوى".
واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها تحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميًا.
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