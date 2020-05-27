ماجد الشريف يحتفل بعيد ميلاده والده

حرص الفنان ماجد الشريف علي تهنئة والده بعيد ميلاده، حيث نشر صور تجمعه بوالده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وعلق "الشريف" قائلا: "كل سنه وحضرتك اعظم اب في الدنيا وكل سنه ودعوة حضرتك مخليه الدنيا جنه وكل سنه وانا بتعلم من حضرتك حاجات كتير يا اطيب واجمل اب في الوجود .. ربنا يبارك في عمر

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حضرتك ومايحرمني من حضرتك ابدا ويديم حضرتك تاج فوق راسي ".

يذكر ان من أعمال "ماجد الشريف" مسلسل "سلسال الدم4" بأجزائه الأربعة، للكاتب الكبير مجدى صابر، من بطولة عبلة كامل ورياض الخولى، للمخرج مصطفى الشال، حيث جسد دور "محروس"، صاحب محل الموبايلات، بالنجع الذى تدور

حوله معظم أحداث العمل ،بالإضافة لمسلسل أغلي من حياتي ،إيموز، العارف بالله وغيرها من الأعمال الآخري





وجدير بالذكر أن آخر أعمال "الشريف" مسلسل "أفراح إبليس 2"، من بطولة جمال سليمان ومحمود عبد المغنى وصابرين ومنة فضالى وأحمد صفوت ومحمد الصاوى وحمدى الوزير وعبد الله مشرف وعفاف رشاد وتامر ضيائى ونادية رشاد وضياء الميرغنى وماجد الشريف وهنادى هانى مهنى، وآية سماحة للكاتب الكبير مجدى صابر، من إنتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.