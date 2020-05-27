حرص الفنان ماجد الشريف علي تهنئة والده بعيد ميلاده، حيث نشر صور تجمعه بوالده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
وعلق "الشريف" قائلا: "كل سنه وحضرتك اعظم اب في الدنيا وكل سنه ودعوة حضرتك مخليه الدنيا جنه وكل سنه وانا بتعلم من حضرتك حاجات كتير يا اطيب واجمل اب في الوجود .. ربنا يبارك في عمر
يذكر ان من أعمال "ماجد الشريف" مسلسل "سلسال الدم4" بأجزائه الأربعة، للكاتب الكبير مجدى صابر، من بطولة عبلة كامل ورياض الخولى، للمخرج مصطفى الشال، حيث جسد دور "محروس"، صاحب محل الموبايلات، بالنجع الذى تدورحوله معظم أحداث العمل ،بالإضافة لمسلسل أغلي من حياتي ،إيموز، العارف بالله وغيرها من الأعمال الآخري
وجدير بالذكر أن آخر أعمال "الشريف" مسلسل "أفراح إبليس 2"، من بطولة جمال سليمان ومحمود عبد المغنى وصابرين ومنة فضالى وأحمد صفوت ومحمد الصاوى وحمدى الوزير وعبد الله مشرف وعفاف رشاد وتامر ضيائى ونادية رشاد وضياء الميرغنى وماجد الشريف وهنادى هانى مهنى، وآية سماحة للكاتب الكبير مجدى صابر، من إنتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد الشريف يحتفل بعيد ميلاده والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.