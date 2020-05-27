تراند اليوم : فرحة العيد – أنغام تتصدر تريند تويتر في ٣ دول عربية

تصدرت الفنانة أنغام تريند تويتر في ٣ دول عربية، هي مصر والكويت والسعودية.

وأحيت أنغام أقوى حفلات عيد الفطر المبارك بمسرح الصوت والضوء، بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، وهو الحفل الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي أذيع عبر شاشة DMC.

حيث غنت أنغام بالحفل، عدة أغاني : “بحبك وحشتيني حالة خاصة جدًا يا ريتك فاهمني بين البينين اساميك الكتيرة ولا دبلت مطمنة فنجان النسيان اتجاه واحد بتوصفني بتكسفني بعتلي نظرة عرفها بيا هتمناله الخير اكتبلك تعهد حته ناقصة”.

حضرت أنغام الحفل بصحبه راندا رياض مديرة أعمالها، وتولى هندسة الإضاءة مهندس جون وليم، وهندسة الصوت حميد صبرى وأندرو أسبرجن، وقدمت الحفل المذيعة جاسمين طه زكي.