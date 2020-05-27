هل يعزل عمرو دياب نفسه بسبب كورونا؟

نفى مصدر مقرب من الفنان المصري عمرو دياب حقيقة عزله عن زوجته، الفنانة المصرية دينا الشربيني، بسبب احتمال إصابة الأخيرة بفيروس كورونا من زميلتها رجاء الجداوي التي شاركتها بطولة مسلسلها الجديد "لعبة النسيان".

كما أكدّ المصدر أن "الهضبة" لم يعزل نفسه عن زوجته، بسبب احتمال إصابتها بالعدوى

وأوضح المصدر أن عمرو دياب ودينا الشربيني يتعاملان معا بشكل طبيعي، ما يشير إلى إمكانية إجرائهما تحليلا لفيروس كورونا اطمأنا من خلاله على حالتهما الصحية وعدم إصابتهما بالعدوى.

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وأنهت رجاء الجداوي منذ أيام قليلة من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي تشارك ببطولته الفنانة دينا الشربيني زوجة عمرو دياب، بحسب ما نقله "صدى البلد".

ومن المرجح أن الفنانة دينا الشربيني قد خالطت رجاء الجداوي داخل كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلهما المشترك، وهو ما يرفع احتمال إصابتها بعدوى الفيروس خاصة أن هناك مشاهد جمعت الفنانتين وكانت تحتوي على بعض "القبلات"، بحسب موقع فيتو.