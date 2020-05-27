شكرا لقرائتكم خبر عن عندليب الدقى ولا الدون؟.. هنيدى يشبه قصة شعره فى الفيلم بكريستيانو رونالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقته الكوميدية، وضع الفنان محمد هنيدى جمهوره فى مقارنه بين قصة شعر شخصيته فوزى في فيلم عندليب الدقى بالنجم كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، وسط حالة من إعجاب الجمهور والضحك.

النجم محمد هنيدى، علق على صورة النجم كريستيانو رونالدو، بصورة شخصية فوزى في فيلم عندليب الدقى، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً :"نفس الشيء".



عندليب الدقى ولا الدون

فيما انطلقت التعليقات من جمهور هنيدى، حيث قالت سما:" نفس الاستايل ولكنكم تعشقون كريستيانو"، وعلق حسام :" يا هنيدي انت بتحط الضحك في حتت غلط"، وكتب آخر:"نفس الشي بس هنا بحبوا الأجانب يا هنيدي"، ويرى آخر :" يحاولون تقليدك كما قلدوك ففيلم صعيدي فى الجامعة الامريكية".



نفس الاستايل

ويعد النجم كريستيانو رونالدو واحدًا من أفضل نجوم العالم سواء داخل الملعب أو خارجه، فمثلما يجيد اللعب ويمتلك مهارات كبيرة ويعد من أذكى الرياضيين حول العالم، كما يشتهر بمدى ذكائه في اختيار اللوك الخاص به من فترة لأخرى والذى يتمثل في قصة شعره تحديدًا.

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رونالدو كشف مؤخرًا عن لوك جديد ظهر به عبر حسابه علي موقع إنستجرام تميز خلاله بقصة شعر جديدة لنجم يوفنتوس الإيطالي الذى سبق وتألق مع ريال مدريد، وقبلها مانشستر يونايتد.

يشار أن فيلم عندليب الدقي إنتج 2007عام بطولة محمد هنيدي، يحكي قصة توأمين أحدهما مصري واسمه فوزي والأخر خليجي ويدعى فواز، ويسعى فوزي لتحقيق حلمه للشهرة.