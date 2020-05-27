شكرا لقرائتكم خبر عن نعيم عيسى يشاهد مسرحية ريا وسكينة من منزله.. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى آخر ظهور له، تداول فيديو للفنان الكبير نعيم عيسى أحد أبطال مسرحية "ريا وسكينة" وهو يجلس فى منزله ويشاهد المسرحية على تلفاز منزله الكائن فى محافظة الإسكندرية، ويتمايل مع أغنياتها، وكان يجسد ضمن أحداث دور تاجر اسمه "جميل عكاوي" فى زنقة الستات .

مسرحية "ريا وسكينة" عُرضت عام 1980، وهى من بطولة شادية، سهير البابلي، عبد المنعم مدبولي، أحمد بدير، نعيم عيسى، آمال ‏سالم، ومن تأليف بهجت قمر وإخراج حسين كمال، وهى التجربة الأولى والأخيرة فى تاريخ مشوار الفنانة الراحلة شادية على خشبة المسرح.

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال الفنان نعيم عيسى عام 2011 ‏من خلال مسلسل "شارع عبد العزيز" وهو من مواليد يناير عام 1937، والتحق بفرقة مدبولى وفرقة الإسكندرية فى بداية حياته الفنية، ليشارك بعدها فى العديد من المسرحيات منها "الزمبليطة فى الصالون"، "ناس كده وكده"، "ريا وسكينة"، "الواد سيد الشغال"، ثم انتقل للعمل فى السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله "المتسول"، "مين فينا الحرامى" مع الزعيم عادل إمام، كما قدم العديد من الأفلام والتى وصلت لأكثر من 100 فيلم.