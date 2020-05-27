وسام حنا يؤسس مزرعة وهكذا علقت كارين سلامة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل اللبناني ​وسام حنا​ مجموعة صور لدواجن وحيوانات أليفة في الطبيعة وذلك في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وظهر في إحداها وهو يعانق كلبين واحد من اليمين وآخر من الشمال وفي الصورة الأخرى بدت عدد من المعز، وكذلك ظهرت في صورة أخرى عدد من الأوزات، وعلق وسام على الصورة:"أهلا بكم إلى عالمي".

وأشاد العديد من المتابعين بجمال الطبيعة وبعالم وسام الجديد الذي يبدو وكأنه أسس مزرعة ربما ليبتعد عن ضغط المدينة والتعب وليشجع العودة إلى الطبيعة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وكذلك للهرب من وطأة الحجر المنزلي في ظل خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأثنت الممثلة اللبنانية ​كارين سلامة​ على المنشور وعلقت :"انا عند مين طالعة بوكرا؟؟ ؟يلا حضر المشاوي واصلة"، ليرد وسام :"صديقتي اهلا و سهلا و بتنوري ، بس هيدي قصة المشاوي ما عجبتني . ما تكوني حاطة عينك على شي خروف من عندي . لاااااااااااااااااااااااااا . انا ماكسيموم عندي بيض بلدي".

إشارة إلى أن وسام حنا شارك في الموسم الرمضاني لهذه السنة بمسلسل بردانة أنا مع كارين زرق الله بدور البطولة وكذلك مع الممثل اللبناني بديع أبو شقرا ونخبة من الممثلين والذي عرض على شاشة الـ MTV.