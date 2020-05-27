بوراك أوزجيفيت يهاجم صحافيا بقسوة علق على صور زوجته: هل تقهرك؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شن الفنان التركي بوراك أوزجيفيت بطل مسلسل "قيامة عثمان" هجومًا واسعًا على أحد الصحفيين انتقد زوجته فهرية أفجان بعدما قامت بنشر صور لها وهي خارج المنزل رفقة طفلهما كاران متهمًا إياها بأنها تغامر بصحة الطفل في ظل الظروف الصعبة نتيجة انتشار فيروس كورونا.

ورد بوراك على ما كتبه الصحفي على صور زوجته وقال بقسوة:"هل كنت معها أثناء التصوير؟ أو هل علمت بهوية الشخص الذي التقط لها الصور؟ أين كان طفلنا آنذاك؟ أين التقطت تلك الصور؟ هل تعلم؟".

وأضاف: "ما علاقتك بنا؟ ألا تغامر بنفسك وصحة أقربائك عندما تذهب إلى مقر عملك؟".

وأكمل وهو في حالة غضب: "لا تتدخل فيما لا يعنيك، نعرف كيف نهتم بأنفسنا ولن تهمك صحة طفلنا أكثر منا، هذا تطفل واضح على حياتنا الشخصية ولن نسمح به".

وواصل رده: "أصور الآن مشاهد إضافية من مسلسلي المؤسس عثمان، لمَ لم تهاجمني؟ أو فقط فهرية من تقهرك؟".

وكانت فهرية أفجين قد تحدثت قبل أيام قليلة عن تفاصيل علاقة زوجها بطفلهما كاران، لافتة إلى أن الطفل يحب والده أكثر منها رغم بقاء زوجها خارج المنزل في أغلب الأوقات لانشغاله بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "المؤسس عثمان"، والذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

وأكدت أن كاران متعلق جداً بوالده، قائلة :"يبكي كثيرًا عندما يغادر المنزل ويبتعد عنه، أما أنا فأحيانًا لا يسأل عن غيابي رغم أننا نبقى سويًا غالبية الوقت".

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وتابعت :"عندما نذكر اسم بوراك يضحك لوحده، أما عندما يرى مسلسله على التلفاز فيركض ليجلس أمام الشاشة الكبيرة وكلما ظهر والده يؤشر عليه ويضحك".

وقبل أيام قليلة احتفلت الفنانة بعد تصدر مسلسل زوجها "قيامة عثمان" نسب المشاهدات في تركيا، إضافة إلى تصدره منصات مواقع التواصل في الوطن العربي.

وذكرت تقارير محلية أن حلقة "قيامة عثمان" نالت ما يفوق العشرين بالمئة؛ ما يعني أنه أصبح قريبًا من كسر الرقم القياسي الذي يحتفظ به مسلسل (العشق الممنوع) منذ ١٠ سنوات، والذي وحده من تجاوزت نسب مشاهداته الـ ٢٥ بالمئة. ليكتسح بوراك جميع منافسيه في الوقت الحالي.

وتغنّت فهرية أفجان بالنجاح الكبير الذي حققه زوجها ووصفته بالممثل الأول والأكثر نجاحًا في تركيا، حيث قالت: "لكل من يشكك بأنه الأول، نسب المشاهدات حددت ذلك، بوراك يكسر كل الأرقام ويثبت أنه الأفضل في قلوب الأتراك".

وأضافت: "مبروك حبيبي، لا شك أنك سعيد للغاية، وأخيرًا يمكنك أن تصرخ بأعلى صوتك تفتخر بهذا الإنجاز الذي تستحقه".