شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صور من كواليس فيلم جونى ديب الجديد Waiting for the Barbarians والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت مجموعة من الصور لأبطال فيلمWaiting For The Barbarians الجديد، من كواليس تصوير العمل المقبل إلى المنصات التليفزيونية فى أغسطس المقبل، وظهر فى الصور كل من مارك ريلانس وروبرت باتينسون وجوني ديب، ويستند فيلم الدراما Waiting for the Barbarians، على رواية الكاتب الحائز على جائزة نوبل جي إم كوتزى الذى قام أيضًا بـ كتابة السيناريو، ومن إخراج سيرو جويرا.



Waiting for the Barbarians



Waiting for the Barbarians

ويتبع الفيلم الجديد قاضي (ريلانس) لمستوطنة حدودية معزولة على حدود إمبراطورية غير مسماه، والذى يتطلع إلى تقاعد سهل حتى وصول العقيد جول (ديب)، مهمته الإبلاغ عن أنشطة "البرابرة '' والإبلاغ عن الوضع الأمني ​​على الحدود، وبالتالى يقوم جول بسلسلة من الاستجوابات القاسية، ما يدفع القاضي إلى التشكيك في ولائه للإمبراطورية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".



Waiting for the Barbarians



Waiting for the Barbarians

فيلم Waiting for the Barbarians من بطولة مجموعة متميزة من النجوم العالمية منهم، الفائز بجائزة الأوسكار مارك ريلانس (Bridge of Spies)، المرشح لجائزة الأوسكار جوني ديب (Pirates of the Caribbean) ، الممثل العالمى روبرت باتينسون حديثًا (The Lighthouse) ، جانا بايارسايخان (Ex Machina)، والمملثة جريتا سكاتشي (The Girl in the Fog)، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

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كما تسعى شركة "ديزني" لإقناع النجم العالمي جوني ديب لتقديم شخصية "جاك سبارو" من جديد في الجزء السادس من فيلم "قراصنة الكاريبى"، وذلك بعد تصريحه بعد نهاية الجزء الخامس بعدم نيته لتجسيد شخصية جاك سبارو من جديد.

وقد يعود جوني ديب بدور ثانوي في شخصيّة القبطان جاك سبارو في الجزء السادس من "قراصنة الكارييبي"، إذ أنّ الفيلم سيرتكز على شخصيّة نسائية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت شركة ديزني قررت من قبل عدم التعامل مع جوني ديب بعدما اتهمته زوجته آمبر هيرد بضربها، ولكن مدير شركة "ديزني" عمل على عودة الممثل البالغ من العمر 56 عامًا إلى الشركة بعدما نفت المحكمة هذه الادعاءات.