مفاجأة... صفاء ابو السعود هي من أصابت رجاء الجداوي بكورونا!

أكدت بعض المصادرالمقربة من الفنانة رجاء الجداوي أنها اصيبت بفيروس كوورنا بعد قيامها بتأدية واجب العزاء في زوج الفنانة صفاء ابو السعود وأغلب الظن أنها التقطت الفيروس من أحد الموجودين في العزاء لأن الأعراض لم تظهر عليها إلا بعد عودتها منه.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد حرصت علي طمأنة جمهورها ومحبيها علي حالتها الصحية بعد أن أعلنت أبنتها عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها إلي أحد مستشفيات العزل بمدينة الاسماعيلية.

اقرئي ايضا : عمر العبداللات: "على راسي الأردن والأردنية"

وأجرت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي مادخلة هاتفية في أحد البرامج الإذاعية براديو مصر، وقالت خلال هذه المداخلة إنها تتلقي الرعاية اللازمة لها وتلقي إهتمام كبير من جانب الطقم الطبي المشرف علي حالتها مثلها مثل كافة المصابين بالفيروس والمتواجدين بالمستشفي معها، وأكدت انه لا يوجد فرق بينها وبين أي مصاب أخر فالجميع يتلقي نفس الرعاية .

Advertisements

ووجهت رسالة من خلال مداخلتها وقالت "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا" وأوضحت أن الجكومة المصرية لم تستطع تحمل تكلفة العلاج المبالغ فيها وأننا يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذا الوضوع إذا أستمر بهذا الشكل سنتأثر أقتصاديا .

ولفتت الانتباه إلي إنها أصيبت بالفيروس في أخر أيام تصوير مسلسلها الجديد لعبة النسيان الذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي، والذي قام ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم دينا الشربيني وأحمد داود ومحمود قابيل وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن



شاهدي الفيديو :