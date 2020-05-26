كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 09:57 مساءً - أعادت مواقع التواصل الإجتماعي تداول صوره للكاتبة اللبنانية ”نادين عجرم”، شقيقة الفنانة “نانسي عجرم”، كانت قد نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث أكد النشطاء علي الشبه الكبير بينهما بشكل الجسم وملامح الوجه. بينما أشار البعض إلي بعض الأختلافات في الشبه بينها وبين شقيقتها نانسي
في حين لاحظ عدد من المتابعين قلّة الصور العائلية التي تجمع بين نادين وشقيقتها الفنانة على صفحة نادين الشخصية، في مقابل الكثير من الصور التي تنشرها عن كتاباتها ومع أسرتها، خاصة إبنها عمر البالغ من العمر 5 سنوات.
يُذكر أن الفنانة نانسى عجرم، تستعد لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الفطر المبارك اليوم الثلاثاء الموافق26/5/2020 ، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، ووجهت الدعوة لجمهورها للاستمتاع بالحفل،في تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع “تويتر”، حيث قالت:”اشتقتلكن ومبسوطة رح نجتمع بعد غياب بحفلة اليوم عبر قناتي الرسمية على يوتيوب.. ناطرتكن”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا شقيقة نانسي عجرم في أحدث إطلالاتها.. هل تشبهها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.