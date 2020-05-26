ناصيف زيتون ارتبك فسيطر.. فحصد

May 26, 2020
تحت عنوان “انت وانا”، أطل النجم ناصيف زيتون للمرة الأولى في بث حيّ عبر حسابه على انستغرام، حيث اختار عشوائياً مجموعة من المعجبات تبادل معهن الاحاديث، منهن من غنى وغيرهن تأثرن باتصال ناصيف بهن. كما كان لافتاً اتصال ناصيف بشاب ألقى بيتاً من الشعر مباشرة على الهواء.
وعلى الرغم من ارتباك ناصيف مع بدء البث الحيّ، إلا انه عاد وسيطر على الوضع وكان اللقاء عفوياً مميزاً وحصد الآلاف من المتابعين.
أما اللقاء الذي نشره ناصيف عبر انستغرام حصد أكثر من 350 الف مشاهدة والآلاف من التعليقات وذلك بعد ساعات على تحميله عبر Feed انستغرام.
من جهة أخرى، شوّق “زيتون” الجمهور بعمل فني قريب يجمعه مع الشاعر عماد الاسعد، الملحن احمد بركات وتوزيع عمر صباغ.
وكان ناصيف زيتون قد أصدر في الفترة الاخيرة أغنية “وصلك خبر” لكن بنسختَيها الـ(acoustic). وذلك بعدما كان قد أطلقها في عام 2019. الأغنية من كلمات إيفان نسوح، ألحان سليم سلامة، توزيع عمر صباغ ومن اخراج ريشا سركيس.
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