موسيقي عربي يذهل برنامج المواهب البريطاني ..خمنوا علام عزف؟!-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - صدم العازف الأردني ​حسن الميناوي​، البالغ من العمر 48 عاماً لجنة التحكيم في برنامج المواهب البريطاني Britain's Got Talent، بعد الأداء الذي قدمه وأبهر فيه اللجنة والجمهور، مستخدماً مصاصة العصير.

وبدأ الميناوي يعزف موسيقى أغنية Every Night In My Dreams للمغنية الكندية سيلين ديون، وهي الأغنية التي رافقت الفيلم الشهير "تايتانيك"، مستخدماً ​مصاصة عصير​ أخرجها من جيبه، استعمل الميناوي أكثر من مصاصة عصير لعزف مقطوعة شعبية أردنية، محولاً إياها إلى آلة القربة الموسيقية، وحظي بعدها بموافقة جميع الحكام في تجارب التأهل.

وكان العازف الأردني قد تأهل للنهائيات في برنامج المواهب العربية "​أراب غوت تالنت​" عام 2012، وغادر بعدها إلى ​الولايات المتحدة​ حيث شارك في تأسيس فرقة موسيقية سماها "أوركسترا عرب لوس أنجلوس للموسيقى العربية".

إشارة إلى أن الميناوي محاضر غير متفرغ في جامعة اليرموك والأكاديمية الأردنية للموسيقى والجامعة الأردنية والمعهد الوطني للموسيقى، وحاصل على دبلوم علوم موسيقية من العراق العام 1992، وبكالوريوس من الأكاديمية الأردنية للموسيقى العام 2002.