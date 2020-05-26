تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية.. كارول سماحة تشارك في أوّل برنامج تدريبي على الإنترنت

متابعة بتجــــــــرد: تخوض النجمة اللبنانية كارول سماحة تجربة جديدة في مسيرتها الفنية، حيث ستشارك تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية في أوّل برنامج تدريبي عبر الإنترنت The Entertaining Show في 11 حزيران/يونيوب المقبل.

وأعلنت كارول سماحة عن مشاركتها في البرنامج التدريبي الذي ستشارك من خلاله الجمهور تجربتها في عالم الشهرة والنجاح من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

جاء اختيار كارول سماحة للمشاركة في هذا البرنامج من قبل وزارة الثقافة اللبنانية وذلك لاعتبار مشوارها مع نجاح ملهمًا لجيل الشباب.

وكانت كارول سماحة قد طرحت منذ فترة كليب أغنية “مش هعيش”، وهي أولى أغنياتها للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.