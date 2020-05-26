أغنية جديدة لعمر كمال وحسن شاكوش "شكولاتة سايحة جوة كيك"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري الشعبي ​عمر كمال​ عن أغنيته الجديدة مع الفنان ​حسن شاكوش​ وهي "شكولاتة سايحة جوة كيك"، ونشر جزء من الفيديو الكليب، معلنا انه سيتم طرحها قريبا وهي من كلمات مصطفي حدوتة وتوزيع إسلام ساسو.

عمر كمال كان قد أعلن مؤخرا عن مشاركة الراقصة جوهرة معه في أغنيته المقبلة، وذلك من خلال فيديو لجوهرة وهى أمام المايكروفون، تؤدي المقطع الخاص بها، وتقرأ الكلمات من ورقة، حيث ستغني باللغة العربية، رغم عدم تحدثها بها، وعلق عمر على الفيديو قائلا "عمر وجوهرة قريبا".



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