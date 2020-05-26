2.5 مليار مشاهدة لكليب "واك واك" وشاكيرا تحتفي بالرقم القياسي الجديد

احتفلت المطربة الكولومبية شاكيرا، بوصول عدد مشاهدات كليبها الشهير waka waka، لأكثر من 2.5 مليار مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونشرت المطربة الكولومبية صاحبة الـ 43 عاماً، مقطع من كليبها الذي عرضته منذ 9 سنوات، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لتعلن وصول عدد مشاهدات الكليب لأكثر من 2.5 مليار مشاهدة.

واحتفت نجمة البوب العالمية، مؤخراً، بالأطقم الطبية المشاركة فى الصفوف الأمامية فى معركة جائحة كورونا المستجد القاتل، إذ شاركت متابعيها بفيديو لأطباء وممرضين يرقصون على انغام أغنيتها الشهيرة "waka waka".

ونشرت شاكيرا الفيديو عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت عليه :" مقاطع الفيديو هذه مدهشة وأنا فخور جدًا بهذه الأغنية التي أصبحت لكم الآن، ويمكن أن تكون رائعة في هذه الأوقات الصعبة. شكرا لكم أبطال الخط الأمامي على كل ما تقومون به!".

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وكانت النجمة العالمية شاكيرا، قد شاركت بدقيقة في مقطع فيديو، للتحدث عن العواقب وما يمكن أن تفعله الحكومات والشعوب للمساعدة فى وقف نمو فيروس كورونا، وقالت شاكيرا فى الفيديو - الذى نشرته عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، إن "العديد من البلدان إما لا تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية أو أنها تتخذ إجراءات بطيئة للغاية أو أنها تعطى الأولوية للاقتصاد على الصحة".

وأضافت شاكيرا - حسب ما نقلته "billboard" - "تجربتى خلال الأسابيع القليلة الماضية فى أوروبا هى أن الفيروس سريع للغاية والقادة بطيئون للغاية"، وأوصت شاكيرا - التى كانت أيضًا ناطقة باسم اليونيسف - بأن تعمل جميع البلدان مع منظمة الصحة العالمية فى خطة منسقة على مستوى العالم لمنع نمو الفيروس فى البلدان التى لا يوجد فيها سوى حالات قليلة.

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