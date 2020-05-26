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وقامت بالفعل بتوصيلها للمستشفى في صورة أجهزة ومعدات وتجهيزات مهمة كي يقوم المستشفى بدوره على أكمل وجه في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ومن أهم المعدات التي تم توفيرها جهاز التعقيم الخاص بالمستشفيات.
وأعلنت صبري من خلال فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن جمعية “مفيد” جمعت أكثر من 70 ألف دينار تونسي تم توجيهها بالكامل للمستشفى لمواجهة كورونا.
وأسست صبري منذ شهرين تقريبًا ومعها مجموعة من الشخصيات العامة بالمجتمع المدني التونسي وعدد من الشخصيات التونسية البارزة داخل تونس وخارجها، “مفيد”، وهي جمعية أهلية الغرض منها تنمية المجتمع سواء ثقافيًا أو مجتمعيًا أو صحيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري تحارب فيروس كورونا وتجمع تبرعات لصالح مستشفى في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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