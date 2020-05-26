قرد يهاجم الإعلامية لبنى عسل على الهواء مباشرة (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجم قرد يُدعى "بقاليلو" الإعلامية المصرية لبنى عسل خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامجها "الحياة اليوم" الذي تقدمه على الهواء مباشرة عبر شاشة الحياة، ما جعلها تصاب بحالة رعب شديدة حتى أن القرد كاد أن يصيب أحد أجزاء جسدها كونها غريبة عنه.

وجاء ذلك حينما استضافت لبنى عسل الفنان المصري إبراهيم السمّان الذي يقدم برنامج المقالب الرمضاني "كريزي تاكسي"، ويستعين بهذا القرد في حلقات برنامجه فجاء به ضيفًا معه وقبل أن يترك لها القرد تحدث معها عنه وحاول أن يطمئنها وبالفعل تم هذا إلا أن القرد غير مسار جلوسه بجوارها على الكرسي ووقف على الأرض قبل أن يغدر بها ويهاجمها بشكل مفاجئ.

وما كان من لبنى عسل إلا أن صرخت بشدة خلال البرنامج وطلبت زميلها الإعلامي المصري حسام حداد الذي يقدم معها البرنامج أن ينقذها منه قبل أن ينهض الضيف من كرسيه في محاولة لإنقاذها منه، بينما كان رد فعلها هو الهروب تمامًا من الاستوديو حيث أظهرتها كاميرا البرنامج وهي تفر هاربة فيما اضطر مسؤولي البرنامج إلى الخروج لفاصل خاصًة وأن لبنى عسل لم تتمالك أعصابها عقب تعرضها لهذا الموقف المحرج.

وقال إبراهيم السمان إن هذا القرد صديق له ويرافقه في حلقات برنامجه على العكس مما يفهمه الجمهور، ما جعل لبنى عسل تبدي خوفها منه قبل أن يهاجمها وتطالب "السمان" بعدم ترك السلسلة، فأكد لها أنه سيجعله يعرفها وسيأتي به إليها لتطعمه.

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وأكد إبراهيم السمان أن التعامل مع القرد "بقاليلو" يكون بمنتهى التلقائية وبشكل طبيعي ويتم الحديث معه على أنه لديه إحساس ولا يحب الصوت المرتفع، ثم حاول أن يشارك مقدما البرنامج كي يلعبان معه، فيما أبدت لبنى عسل خوفًا كبيرًا منه.

يُذكر أن برنامج "كريزى تاكسي" عُرض الجزء الثاني في رمضان الماضي على شاشة الحياة، وهو من إخراج منار زين ويقدمه الفنان المصري إبراهيم السمان حيث يسوق من خلاله تاكسي ويستقل ركابًا من أي شارع يمر فيه ويفتعل بهم المقلب، ولاقى البرنامج ردود فعل واسعة من الجمهور مصنفين إياه بأنه من أفضل البرامج التي قدمت.