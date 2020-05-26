نهى نبيل: "أم هارون" خذلني.. وتكشف سبب قلة نسب مشاهدة الفاشينيستات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، إنها لم تشاهد في رمضان سوى مسلسلين وهما "أم هاورن" و"البرنس"، مشيدة بالأخير واعتبرته الأفضل.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "تابعت أم هارون لإني أحب أم سوزان (حياة الفهد) ولكن المسلسل خذلني لإني كنت متوقعة نهاية أحلى من كده.. بدايته كانت حيل قوية وتحمست مع الفكرة ما أدري إذا ما كن الإخراج هو الي ظلم العمل ولا شي تاني".

وتابعت: "المسلسل وايد فيه مط وتكرار.. يعني مشهد الحريق كل ما أفتح المسلسل أشوف بيت بيتحرق وخاصة الحلقة الأخيرة.. توقعت يكون في أكشن زيادة".

وتحدثت عن سبب قلة ظهور الفاشينيستات هذه الفترة على السوشال ميديا، قائلة: "أزمة كورونا أثرت على نفسيتنا كثيرًا ومو بس الفاشينيستا لكن كل الناس.. ونحن كفاشينيستات لا نستطيع أن نكون في الصفوف الأمامية ولكن من الممكن أن نكون مثالا جيدا من حيث التزامنا بالجلوس في المنزل واتباع التعليمات ومن خلال دعمي للجهات الرسمية للدولة من خلال إعادة بث بيانات وزارة الصحة ووزارة الداخلية ".

وأوضحت: "يمكن أنا ما أقدر ألوم الفاشينيستات لأن الكثير منهم ما عنده خلق يلبس ويصور وهذا الي يمكن يفسر قلة ظهورهن على السوشال ميديا.. الشغلة محتاجة نفسية.. أنا بالنسبة لي حالة شاذه أسوي لنفسي فعاليات وما أتعطل لإني أنا شغلتي الأساسية إعلامية".

وسبق أن خرجت الفاشينيستا الكويتية، نهى نبيل، عن صمتها وكشفت أسرارًا عن وضع "الفاشينيستات" داخل الجروبات المغلقة على تطبيق "الواتس أب".

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ورغم أن نبيل تنتمي لفئة الفاشينيستات، إلا أن ذلك لم يمنعها من كشف حقيقتهن على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفتهن بالمنافقات يبنّ عكس ما يخفين بداخلهن.

ونشرت نهى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في موقع التواصل "سناب شات"، لتوضيح طبيعة علاقة الفاشينيستات ببعضهن

وقالت في معرض حديثها لمتابعيها إن إحدى شهيرات مواقع التواصل (فاشينيستا) أنشأت مجموعة عبر تطبيق (واتس اب)، لافتة إلى أنها لا تحب بطبيعتها هذه المجموعات، وتتجنب المشاركة فيها بشكل مكثف.

وأوضحت الفاشينيستا الكويتية أن المشاركات في المجموعة جميعهن من شهيرات مواقع التواصل، وجلّ ما يفعلنه هو الإساءة لزميلاتهن اللاتي لا يوجدن ضمن المجموعة، ويتحدثن طوال الوقت عنهن بشكل سلبي، مضيفة أن الأمر يتعدى ذلك، حيث إنهن في واقع الحياة يقمن بادعاء حبهن لهن، ويستقبلنهن بالأحضان