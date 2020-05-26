ندى ابو فرحات تثير الجدل بفيديو لزوجها في المطبخ

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 08:59 صباحاً - اثارت الممثلة اللبنانية ندى ابو فرحات الجدل بعد نشرها مقطع فيديو لزوجها ايلي كمال وهو يقوم بتحضير الطعام في المطبخ.

ويبدو من طريقة تصوير الفيديو ان ندى ابو فرحات كانت تستمتع بوقتها حيث ظهرت ساقيها في الفيديو بينما كان يزوجها يحضر الطعام وعلقت ساخرة: “أنا من النسوان اللي ما عندي مشكلي قضي وقت بالمطبخ

”.

وقد اثار الفيديو استياء بعض المتابعين الذين اعتبروا ان الفيديو تضمن اساءة لزوجها بطريقة تصويره حيث كتبت احداهن: “الالطبخ او شغل البيت للرجل منه عيب بس الصورة فيها استخفاف بالناس وبزوجها اذا لم تستح فاصنع ماشئت” فيما قالت اخرى: “الله يسامحك ع هيك فيديو عاد حبيتك بمسلسل اولاد ادم ليش هالمسنوى ليييييش”.

يذكر ان اخر اعمال ندى ابو فرحات كان مسلسل النحات والذي شاركت فيه الى جانب باسل خياط وامل بوشوشة ومسلسل “اولاد ادم” الى جانب مكسيم خليل وماغي بوغصن.