خالد سليم يطرح كليب “اللي فات مات”

متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان المصري خالد سليم فيديو كليب أغنيته الجديدة “اللي فات مات” عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب. وجرى تصوير مشاهدها في لبنان.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل وتم تصويرها في لبنان تحت إدارة المخرج ريشا سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان، ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتعد أغنية “اللي فات مات” أولى أعمال خالد سليم الفنية في عام 2020، حيث إنها واحدة من مجموعة أغنيات ينوي طرحها خلال الفترة المقبلة

ويحضر سليم لأغنية أخرى بعنوان “عشمني” من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، ومن المقرر أن يصورها على طريقة الفيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.