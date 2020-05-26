تراند اليوم : داخل غرفتها بالمستشفي .. الصورة الاولي لـ” رجاء الجداوي ” و هي تقاوم فيروس الكورونا – إتفرج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، مؤخرا، وتم نقلها فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية.

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل” لعبة النسيان”، من بطولة دينا الشربينى، وتزوجت الفنانة القديرة، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.