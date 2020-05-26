شكرا لقرائتكم نانسي عجرم للعربية.نت: كورونا منعني من التمثيل بـ"سكر زيادة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت الفنانة نانسي عجرم عن سعادتها بأداء شارة المسلسل الرمضاني "سكر زيادة"، وهي تجربة وصفتها بالمميزة والجميلة خاصةً وأنها جمعتها بالنجمتين نبيلة عبيد وناديا الجندي.

وأضافت عجرم في حديث مع "العربية.نت" أنها كانت سعيدة جداً في غناء وتصوير فيديو كليب لشارة المسلسل، كاشفةً أنه كان مقرراً أن تؤدي دورا بسيطا في هذا العمل الرمضاني لكن الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا حال دون تحقيق ذلك.

وفي هذا السياق، أكدت أنها وعائلتها تلتزمان الحجر المنزلي للحفاظ على سلامة أفراد الأسرة وسلامة الآخرين، وهي تستغل فترة وجودها في المنزل للقيام بنشاطات مختلفة لتمضية الوقت.

نانسي عجرم

وشددت عجرم على أنها تلتزم بكل إجراءات الحماية من كورونا لأنها تخاف على نفسها وعلى عائلتها من هذا الفيروس "لأنه جديد وغير معروف وليس له دواء ولا لقاح حتى الآن، ووجوده يشكل خطراً وتهديداً على الحياة"، حسب تعبيرها، لذلك فهي تقوم بكل الإجراءات "للحؤول دون التقاط العدوى بعون الله".

ورأت أنه "في النهاية، لا بد للعلماء والباحثين الكبار في عالم الطب من إيجاد لقاح أو علاج لفيروس كورونا كما حصل مع أوبئة سابقة كأمراض السل والتيفوئيد وغيرها"، متمنيةً أن يحصل هذا "في القريب العاجل".

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ومن أبرز النشاطات التي تقوم بها نانسي عجرم خلال الحجر المنزلي ممارسة ألعاب مختلفة مع أسرتها، كما تقوم بتحضير المأكولات المفضّلة لدى بناتها، وتساعدهن في دروسهنّ، بالإضافة لقيامها ببعض الأعمال في المنزل وفي الحديقة.

وفي ذات السياق، قالت إن البقاء في المنزل في هذه الأيام أتاح لها فرصة قضاء وقت أكبر مع زوجها وبناتها الثلاث خاصةً أنهن لم يعدن يذهبن إلى المدرسة وهي لم تعد تخرج من المنزل لإنجاز أعمالها بل تنجزها من داخل المنزل.

وتطرقت عجرم إلى موهبة ابنتيها ميلا وإيلا، قائلةً إنهما تحبّان الرقص كثيراً، كما أن إيلا تحب الغناء أيضاً. وأضافت أن بناتها يحبّذن النشاطات الفنية والموسيقية والغنائية، إلا أنه ليست هناك أي خطط حالياً لدخولهن المجال الفني.

وفي ختام حديثها مع "العربية.نت"، تكلمت نانسي عجرم عن نشاطها الفني، فأشارت إلى أنها تقوم بتسجيل كل أغنيات الألبوم الجديد، وقد شارفت على الانتهاء منها، لكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستطلق أي أغنية منفردة خلال أزمة كورونا أو بعد الانتهاء منها.

كما ستحتفل مع جمهورها بعيد الفطر من خلال إحياء حفل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر خلاله وهي تغني العديد من أغنياتها.