نشرت إيمان الباني زوجة الممثل التركي مراد يلدريم صورة جمعهتها بزوجها مراد عبر حسابها على "انستقرام" أرفقتها بهذا التعليق "من جديد وبعد غياب طويل مني ومن مراد اجمل تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد وكل عام وأنتم بألف خير متابعينا الغاليين".
وكان سبق وأن شاركت إيمان جمهورها بفيديو لـ مراد قبل انتهاء شهر رمضان وهو يسكب الشاي المغربي مع اللويات علقت عليه قائلة "أحلى شاي مغربي مع الحلويات المغربية الطيبة من يد زوجي حبيبي، على ألحان الطرب الأندلسي المغربي".
هذا وقد ذكرت تقارير تركية أن المصورين رصدوا مراد يلدريم وزوجته إيمان الباني عند خروجهما من أحد المستشفيات في أغسطس 2019، وعندما وجه لهما سؤالاً عن سبب وجودهما، رد النجم التركي أن زوجته كانت حامل في شهرها الثالث ولكنها فقدت الجنين معلقاً على الخبر الحزين: "ليكن خيرا من الله
كانت هذه تفاصيل خبر مراد يلدريم وزوجته إيمان الباني يظهران معاً بمناسبة العيد ويرسلان أجمل التهاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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