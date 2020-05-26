أنجين أكيوريك: لا مشاهد مبالغ بها جمعتني بـ نسيلهان أتاغول ..ولكن!

أعرب النجم التركي أنجين أكيوريك عن سعادته بنجاح مسلسله "ابنة السفير" الذي يُعرض حاليًا وتقاسمه بطولته نسليهان أتاغول.

العمل يحقق أعلى نسبة مشاهدة في تركيا بعد مسلسل بوراك أوزجيفيت "قيامة عثمان" الذي يُصنّف كواحدٍ من أنجح الإنتاجات التلفزيونية على الإطلاق.

وعن إلغاء نسليهان العديد من المشاهد الحميمة بينهما قال: "يحق للممثل أن يعترض على بعض المشاهد المكتوبة في السيناريو قبل تصويرها، لم أرَ عند قراءتي للنص أن هناك مشاهد مبالغ بها لكنني أحترم رغبة نسليهان".

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تابع: "المشاهد الحميمة لا تقتصر فقط على القبلات، فهناك مشاهد السرير والعناق والنظرات وكلها لعبناها ببراعةٍ لأنها ممثلة مهنية ومحترفة".

أضاف: "نسليهان من أفضل ممثلات جيلها، وأتوقع لها مستقبلًا رائعًا"