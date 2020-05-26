- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعرب النجم التركي أنجين أكيوريك عن سعادته بنجاح مسلسله "ابنة السفير" الذي يُعرض حاليًا وتقاسمه بطولته نسليهان أتاغول.
العمل يحقق أعلى نسبة مشاهدة في تركيا بعد مسلسل بوراك أوزجيفيت "قيامة عثمان" الذي يُصنّف كواحدٍ من أنجح الإنتاجات التلفزيونية على الإطلاق.
وعن إلغاء نسليهان العديد من المشاهد الحميمة بينهما قال: "يحق للممثل أن يعترض على بعض المشاهد المكتوبة في السيناريو قبل تصويرها، لم أرَ عند قراءتي للنص أن هناك مشاهد مبالغ بها لكنني أحترم رغبة نسليهان".
تابع: "المشاهد الحميمة لا تقتصر فقط على القبلات، فهناك مشاهد السرير والعناق والنظرات وكلها لعبناها ببراعةٍ لأنها ممثلة مهنية ومحترفة".
أضاف: "نسليهان من أفضل ممثلات جيلها، وأتوقع لها مستقبلًا رائعًا"
كانت هذه تفاصيل خبر أنجين أكيوريك: لا مشاهد مبالغ بها جمعتني بـ نسيلهان أتاغول ..ولكن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.