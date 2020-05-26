بعد اتهامها له بسرقتها.. محمد وزيري يقيم دعوى قضائية لإثبات زواجه من هيفاء وهبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قنبلة من العيار الثقيل فجرها الملحن المصري محمد وزيري بعد أن أقام دعوى قضائية لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في تطور جديد للصراع المشتعل بين الثنائي.

هيفاء كانت قد حررت محضرا عن طريق محاميها في مصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، اتهمت فيه مدير أعمالها السابق محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

وزيري قرر الرد على كل الاتهامات التي لاحقته طوال الفترة الماضية في وسائل الإعلام، حيث فاجأ الجميع مؤكداً أنه لم يكن مدير أعمال لهيفاء، ولم يتلقى منها أي أجر، بل كان يساعدها بصفته زوجها، وقام برفع دعوى إثبات زواجه منها في نيابة قصر النيل، يوم 16 مايو الماضي، وتحددت أولى جلساتها يوم 2 يونيو المقبل، مشدداص على أن سيقدم كل الأدلة التي تؤكد برائته من الاتهام الذي وجهته له النجمة اللبنانية.

Advertisements

اللافت أن هيفاء كانت قد ألمحت أكثر من مرة بأنها تعيش قصة حب دون الكشف عن هوية حبيبها، في الوقت الذي كان يتغزل وزيري علناً في النجمة اللبنانية، وينشر صورة خاصة ومميزة تجمعهما، الأمر الذي زاد من قوة شائعى وجود علاقة عاطفية بينهما.

من ناحية أخرى، خرجت هيفاء وهبي من المنافسة في المارثون الرمضاني الحالي، والذي كان من المقرر أن تخوض السباق فيه بمسلسل «أسود فاتح»، وذلك نظراً ضيق الوقت وعدم القدرة على إنهاء التصوير في موعده، إذ تم ايقاف تصوير المسلسل بعد انتشار وباء كورونا.

«أسود فاتح» من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وتشارك هيفاء في بطولته أمام روجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وغيرهم.