معلومة لا يعرفها كثيرون حول فيلم النجم اميتاب باتشان Baghban

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قد لا يعلم عدد كبير من جمهور ومتابعي الأفلام الهندية أن النجم الكبير أميتاب باتشان أنه لم يكن هو الخيار الأول لبطولة فيلم Baghban، الذي استطاع من خلال حصد عدد من الجوائز والعديد من الأوسمة بسبب أدائه القوى فيه.

في عام 2003 ، قام المخرج رافي شوبرا بإنتاج أكثر الأفلام تأثيراً في قلب السينما الهندية- Baghban بطولة النجوم هيما ماليني وأميتاب باتشان بالأدوار القيادية وسلمان خان ، أمان فيرما ، ناصر خان ، ماهيما شودري ، باريش روال ، ريمي سين وليليت دوبي في الأدوار المساعدة.

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كان هذا الفيلم نسخة جديدة لفيلم هوليوود المشهور Make Way for Tomorrow والذي تم استنساخه على الشاشة عدة مرات، تميز Baghban بتعاون هيما ماليني والسيد باتشان بعد فجوة استمرت 20 عامًا بعد فيلم 1983 Nastik.

وبحسب تقارير إعلامية تم عرض الفيلم من مخرج العمل البطولة على النجم الكبير ديليب كومار أولاً، لكن رفض ديليب كومار العرض لأنه لم يستطع اتخاذ قرار بشأن زميلته. رفض الدور لأنه يعتقد أنه لا توجد ممثلة معاصرة مناسبة للعب الدور أمامه”.

وأضاف التقرير: “لم يكن بوسع ديليب كومار أن يفكر في أي شخص يمكنه أن يرقى إليه سواء من حيث الأقدمية والاسم. لذلك ، رفض البطولة، وبعد عشرين عامًا، نقل النخرج النص إلى ابنه ، المخرج رافي وأحضر هيما ماليني وأميتاب باتشان. حقق الفيلم نجاحًا هائلاً.