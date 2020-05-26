سانجاي دوت يروي بعض أسرار عن عمله مع ايشواريا راي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

عُرف نجم بوليود سانجاي دوت، المعروف باسم سانجو بابا في صناعة السينما، بدايته لأول مرة في عام 1981، ومنذ ذلك الحين، قام الممثل ببطولة في الأفلام أمام بأميتاب باتشان وايشواريا راي باتشان وأبيشيك باتشان.

في مسيرته في بوليوود ، لعب سانجاي دوت دور البطولة في بعض الأفلام الرائجة، كما توطدت علاقته بعائلة باتشان، كان. ولكن هل تعلم أنه في عام 1993 ، اجتمع سانجاي دوت و ايشواريا راي لإجراء مقابلة ، حتى أن الثنائي كانا في غلاف مجلة Cineblitz.

الشيء المثير للدهشة هو حقيقة أن أيشواريا لم تكن قد ظهرت لأول مرة في الأفلام كما لم تكن قد اشتهرت بعد، بغض النظر ، كان سانجاي دوت قد سمع عن أيشواريا.

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في المقابلة ، تطرق سانجاي الذي كان يُشار إليه غالبًا باسم كازانوفا التسعينات، إلى العديد من الموضوعات بل وتذكر كيف تم اندهش عندما رأى أيشواريا لأول مرة.

قال دوت “إنه رأى الممثلة لأول مرة في إعلانها التجاري الشهير عن الكولا. كان رد فعله الفوري الذي كشف عنه في ذلك الوقت “من تلك المرأة الجميلة”.

كشفت الممثل: “حذرني أخواتي قبل من حضور مقالة بصحبة ايشواريا راي حتى لا أقع في حبها، وألا آتي إلى هذه الجلسة. قالوا لي” لا تذهب إليها. لا تأخذ رقمها. لا ترسل زهور “.

كما علق ممثل “Agneepath” على غزو أيشواريا في الأفلام. في محادثة صريحة ، وكشف أنه إذا غامرت أيشواريا في الأفلام فستفقد “جانبها الجميل”، ولك في إشارة إلى المنافسة الشديدة في السينما وما تطلبه من صراعات.