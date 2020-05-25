"وأنت معايا" لـ تامر حسني والشاب خالد والجريني تخطف الأضواء (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدّر دويتو أغنية "وأنت معايا" للنجم تامر حسني، ترند موقع "يوتيوب" مساء الإثنين، بعد التعاون مع الشاب خالد وعبد الفتاح الجريني ومطرب الراب التونسي محمد بلطي، وذلك عقب طرح الدويتو ببضعة ساعات.

وتعتبر الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، بينما توزيع موسيقي وريميكس جلال الحمداوي، هندسة صوتية ياسر أنور، وهي من إخراج سعيد الماروق.

وحقّقت الأغنية على حساب النجم تامر حسني على "يوتيوب" بعد مرور أقل من يوم من نشرها أكثر من نصف مليون مشاهدة، وسط تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصات السوشال ميديا بسبب التعاون الكبير بين النجوم في الفيديو كليب.

والجديد في أغنية "وأنت معايا" هو الدويتو الذي قدمه النجوم المشاركون في الفيديو كليب، والذي حمل مزيجا بين اللهجتين المصرية والجزائرية، حيث إنها إحدى أغنيات ألبوم تامر حسني "عيش بشوقك" عام 2018.

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وعلّق بعض رواد التواصل الاجتماعي على الكليب قائلين: "كليب تامر حسني والشاب خالد حلو جدا جدا جدا وفيه مفاجآت حلوة جدا"، و"‏الريمكس اللي اتعمل على أغنية وأنت معايا تحفة تحفة"، و"‏خلينا متفقين أن كليب أغنية وأنت معايا بتاع تامر والشاب خالد فوق العظمة بصراحة".

وتجدر الإشارة إلى أن تامر حسنى اقترب من الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وهو من إخراج سارة وفيق.

وكانت آخر أعمال المطرب تامر حسني الغنائي مشاركته ضمن أوبريت "أنت أقوى" مع محمد منير، سميرة سعيد، صابر الرباعي، وائل جسار، كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، إخراج طارق العريان.

وكان تامر حسني قد أحيا حفلا غنائياً على طريقة الغناء عبر "أونلاين" الذي أقيم على مسرح الصوت والضوء بمناسبة عيد الفطر، وبدأه بأغنية "الأصل مصري"، وأذيع الحفل على فضائية ON.