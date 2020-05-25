فاطمة ناعوت تطمئن المصريين على صحة رجاء الجداوي

طمئنت الشاعرة فاطمة ناعوت جمهورها وجميع محبين الفنانة القديرة رجاء الجداوي على حالتها صحتها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت ناعوت صورة تجمعها برجاء، وعلقت عليها قائلة: اتصلتُ الآن بالجميلة #رجاء_الجداوي وهي بخير في العزل الصحي وتتحسن صحتها بإذن الله، وترسل لكل أحبائها خالص الحب .. ندعو لها ولكل مريض بعاجل وتامّ الشفاء بإذن الله تعالى ويرحم شهداءنا الأطباء النبلاء .. بنحبك يا أجمل رجاء. النبلاء .. بنحبك يا أجمل رجاء. Advertisements يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل لعبة النسيان، وهو من تأليف تامر حبيب، إخراج هاني خليفة، بطولة كل من دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، روزالين البيه، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ملك بدوي.

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