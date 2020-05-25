شقيق أمير كرارة ممثل معروف.. تعرفوا إليه - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن تلقى العديد من الرسائل والأسئلة، حول الشبه الكبير بينه وبين الممثل المصري ​أمير كرارة​، كشف الممثل المصري ​أحمد كرارة​ أن أمير هو شقيقه بالفعل، ويفتخر به.

ونشر أحمد عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع أمير، وعلّق: "الناس اللي بتبعتلى وبتسألني أنت وأمير أخوات ولا تشابه أسماء، بقولهم أيوة أمير كرارة أخويا الأصغر اللي بفتخر بيه قدام الدنيا كلها اللي مكسر الدنيا السنة دي وإن شاء الله السنة الجاية يكسر الدنيا كمان وكمان".

ليرد عليه أمير مازحاً: "أخيرا اعترفت إني أخوك يا أحمد"، ليعود أحمد ويكتب له: "يلا بقى قولت أشهرك شوية وتاخد من شهرتي".

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