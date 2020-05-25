هيلاري داف متهمة بمحاولة بيع طفلها والإتجار بالبشر!!

ميرنا وليد - بيروت - صُدمت النجمة العالمية ​هيلاري داف​ بأخبار وشائعات طالتها تتحدث عن محاولتها بيع طفلها لوكا كروز البالغ من العُمر 8 سنوات من زوجها السابق مايك كومري، وذلك بعد أن نشرت له عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه بدون ملابس، لكنها غطّت المناطق الحساسة من جسده بالستكرز والإيموجي.

وبعد هذا الجدل الكبير، ردت داف على هذه الشائعات قائلةً:"أعرف أنّ الجميع يشعر بالملل الآن. لكن هذا في الواقع مثير للاشمئزاز ... من كان يحلم بهذا ووضع هذه القمامة في الكون عليه أن يأخذ استراحة من هاتفه اللعين. أو ربما أن تحصل على هواية."

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