تراند اليوم : إتفرج.. الجسمي ووائل جسار وهشام عباس.. تعرف على مواعيد حفلات ثاني أيام العيد

تتزامن احتفالات عيد الفطر هذا العام مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر ودول العالم، الذي تسبب في فرض الالتزام بالمنازل على جميع الشعوب وعدم الخروج منها، فيما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، بوقف حركة النقل والمواصلات على مدار أيام العيد كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة الفيروس.

ويمكنك قضاء إجازة مميزة في بيتك من خلال عدد من السهرات الفنية والثقافية التي أعلن عنها نجوم الفن والغناء بتقديمها “أون لاين” للجمهور لمشاركتهم الاحتفالات، ونرصد مواعيدها على النحو التالي:

تفاصيل حفلات اليوم

يحيي الفنان ماجد المهندس الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة حفلًا غنائيًا أون لاين عبر منصة شاهد VIP.

ويحيي الفنان حميد الشاعري وهشام عباس ومدحت صالح حفلًا غنائيًا من حديقة الأزهر الساعة 10 مساءً على شاشة CBC الفضائية.

كما يُحيي الفنان حسين الجسمي حفلًا غنائيًا عبر قناة المجمع الثقافي الإماراتي على يوتيوب الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة و8 مساءً بتوقيت الإمارات.

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ويحيي الفنان وائل جسار حفلًا غنائيًا على قناة يوتيوب التابعة لوزارة الثقافة، الساعة 9 مساءً.

وكذلك تحيي فرقة ديسكو مصر حفل لايف عبر القناة الرسمية للمصرية للاتصالات عبر “يوتيوب” الساعة 10 مساءً.