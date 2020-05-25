تراند اليوم : قضية إثبات زواجها .. هيفاء وهبي في أزمة و القضاء الحل الوحيد

علقت الفنانة هيفاء وهبي على الجدل الذي أثير منذ مساء أمس، عقب إعلان محمد وزيري مدير أعمالها السابق، عن رفع دعوى قضائية لإثبات زواجه منها.

كتبت هيفاء عبر حسابها على Twitter: “ادعاء إثبات زواج.. المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة.. وسأتخذ بعد انتهاء الأجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك.. شكرا”.

كان محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد أقام دعوى قضائية لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية أمام محكمة الأسرة.

يأتي ذلك بعدما اتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق، بسرقة 63 مليون جنيه بعدما استغل توكيل حررته له وقام ببيع وتحصيل أموال وممتلكات لها في مصر، وحررت محضر ضده في مصر حيث وجهت له اتهامات باستغلال التوكيل للحصول على الأموال وعدم إعطاءها لها.