تراند اليوم : بعد تحوله جنسيا .. رسالة يسرا لأصدقاء نجل هشام سليم

علقت الفنانة يسرا على الجدل الذي أثير خلال شهر رمضان، عقب إعلان الفنان هشام سليم، عن تحول ابنته جنسيا، لتصبح ذكرا.

أوضحت يسرا خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “التاسعة” عبر القناة الأولى المصرية، أن هشام، شقيق زوجها، اتخذ موقفا شجاعا وداعما لابنه، مضيفة: “دي محنة كيرة جدا للطرفين، الأب والابن والأم.. إنك تواجه مجتمع ممكن يكون يقبل أو ميقبلش ده صعب جدا.. خاصة إنه مجتمع الوعي العلمي بتاعه محدود”.

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تابعت: “مواجهة نور ابن هشام وهشام للموقف أنا شوفته من أرقى المواقف من أب لابنه، إنه يديله حرية إنه يكون اللي هو كان لازم يكونه.. ده أمر عظيم.. خاصة إنه ملوش ذنب ده أمر بنا اللي خالقه.. خلل هرمونات”.

ووجهت يسرا رسالة لأصدقاء نور هشام سليم، قائلة: “عايزة أحيي أصحاب نور.. الولاد والبنات.. موقفهم غير عادي في حب نور.. وهو أصلا نور صديقهم الصدوق، جدع.. فبحييهم على دعمهم ووقفتهم جنبه”.