جون ترافولتا يقود إحدى طائراته الخاصة.. ويمتلك مطار أمام منزلة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يعد النجم والممثل الأمريكي جون ترافولتا واحدا من أكثر النجوم شعبية حول العالم لما قدمه من أفلام هامة طوال مسيرته الفنية، إلا أن ما لا يعلمه الكثيرون حول الممثل الشهير أنه يعشق الطيران.

ويمتلك النجم جون ترافولتا عددا من الطائرات الخاصة، حيث يمتلك مطاراً أمام قصره، وبالتالي لم يكن غريباً أن يقوم مؤخراً بنشر فيديو له أثناء قيادته طائرة من طائراته، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه علي موقع إنستجرام، حيث حرص على مشاركة متابعيه تلك اللحظات، وقال خلال الفيديو إنه يكون في غاية السعادة حينما يكون في هذا المكان، في إشارة إلي وجوده علي كرسي قيادة الطائرة.

وكان جون ترافولتا قد سبق والتقطت له مجموعة من الصور من إحدي الطائرات لمنزله الغريب الذي يعيش فيه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعد هذا المنزل واحدا من أكثر القصور لفتاً للأنظار على مستوى العالم، وذلك ليس لمساحته الكبيرة فحسب، ولكن لأنه هذا المنزل الضخم يتمتع بوجود مطار كبير بداخله، كما يمتلك ترافولتا أكثر من طائرة خاصة بهذا المطار ربما قام بشرائها بسبب حبه الشديد للطيران، وذلك بسبب اشتغاله في عالم الطيران من قبل حيث سبق وعمل طيار قبل دخوله عالم التمثيل.

والجدير بالذكر أنه ذاع صيت منزل جون ترافولتا بعدما تم التقاط صورة له من إحدى الطائرات التي مرت عليه، وذلك قبل ست أعوام في عام 2014 تحديداً، ووقتها سلطت المواقع الفنية الضوء علي قصة هذا المنزل وتساءلت حول رغبة جون ترافولتا في امتلاك مطار خاص للإقلاع وأن الأمر يتجاوز مجرد هواية وحب من جانب الممثل الشهير لجمع الطائرات إلا أن نجم هوليوود سبق وأكد أن الأمر مجرد هواية ليس إلا.